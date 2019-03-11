Автонаполняемый новостной сайт на своей cms

Сайт под управлением CMS Wordpress, используем плагин Advanced Custom Fields для вывода произвольных полей. Для поста заполнена поле с типом text, задача сделать цикл который будет выводить посты у которых заполнено поле ACF text. Работа на вашем сервере.
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готовую систему (cms) или закажу разработку по созданию автонаполняемых новостных сайтов (граббер rss или парсинг). Решения на Wordpress не интересуют.
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