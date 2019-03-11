Автонаполняемый новостной сайт на своей cms

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки132 просмотра
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готовую систему (cms) или закажу разработку по созданию автонаполняемых новостных сайтов (граббер rss или парсинг). Решения на Wordpress не интересуют.

5 лет назад
guest_15522210505908
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад