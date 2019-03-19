Wordpress, шаблон Metz - вывести слайдер

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок174 просмотра
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Включить слайдер на одной из страниц по примеру из дефолта:

preview.themeforest.net/item/metz-a-fashioned-editorial-magazine-theme/full_screen_preview/11269863

Указать, где редактируется фото/текст итд.

WordPress
5 лет назад
tumanoff
39 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
nikishiro
Никита 
22 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$5
1 день
WMZ
Отличный исполнитель, понимает все задачи с полуслова!
Понятное задание, всегда на связи. Рекомендую!