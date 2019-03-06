Дорабоки, сайт на битриксе

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки141 просмотр
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- Закрепить номер телефона, что бы он всегда был перед глазами у посетителей сайта, при прокрутке страницы в низ.

- Доработать форму обратной связи, перед отправкой формы пользователь должен поставить галочку что он согласен на обработку персональных данных.

урл исполнителю в личку.

5 лет назад
mikeromanov
Михаил 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
21 день назад