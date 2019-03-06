Дорабоки, сайт на битриксе

- Закрепить номер телефона, что бы он всегда был перед глазами у посетителей сайта, при прокрутке страницы в низ.

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