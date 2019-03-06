Нужна доделка интернет магазина на webasyst

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки228 просмотров
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На  сайт    нужно    доделать на webasyst ,  большая  часть работы  сделана

-фильтр   в  категориях

-Нужно   что  бы  в категории  а товара  в  окне  менялась картинка  как  в   примере https://www.wildberries.ru/brands/oodji

-сделать  при нажатии на  корзину  выпадающий список товаров

-Внести верстку на страницы раздела ремонт

-подключить поиск

-Поправить стили информационных страниц: ДОСТАВКА И ОПЛАТА, ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ,  КОНТАКТЫ 

-Изменить стили всплывающих форм

5 лет назад
toplombard
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад