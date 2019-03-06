Нужна доделка интернет магазина на webasyst

Есть небольшой сайт-блог WP на информационную тематику. Новости пишу сам. К сожалению, пара крупных сайтов назовем их "копировальщиками" повадились после публикации статьи сразу копировать и публиковать их себя без обратной ссылки, в частых случаях изменив только ...