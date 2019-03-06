Натяжка вёрстки на сайт с MODx Evo

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки164 просмотра
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Добрый день! 

Необходимо на сайте reklama1 su добавить карточку товара с рекомендуемыми товарами, обновить корзину и добавить страницу Оплаты по макетам  

Вёрстку предоставим. 

ТЗ предоставим заинтересовавшимся в лс. 

MODX
5 лет назад
Sanu4
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва