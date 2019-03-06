Доработка шаблона drupal 8

$15
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки169 просмотров
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Ищу верстальщика для доработки шаблонов и стилей темы

https://www.drupal.org/project/yg_logistics

В заявке указывайте стоимость 1 часа работы при почасовой оплате и предварительной оценке каждой задачи

Drupal
5 лет назад
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад