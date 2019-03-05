Перенос сайта с пхп на CMS Bitrix

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки162 просмотра
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Сам сайт https://goo.gl/JbqSyJ  будет стсколько будет стойт сайт на пхп перенести на битрикс и сделать адаптивность?

подсчитайте сколько будет перенос без адаптаций и 2ой вариант с адаптацией так как адаптивность может сделать наш штатный верстак без проблем может кому будет так и удобней и быстрей 

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
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