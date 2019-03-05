Перенос сайта с пхп на CMS Bitrix

Необходимо посадить верстку на WP По каким-то непонятным причинам предыдущий исполнитель не смог этого сделать - получается доработка :( Бюджет очень ограничен, т.к. эта сумма выделялась предыдущему исполнителю. Ссылку скину в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сам сайт https://goo.gl/JbqSyJ будет стсколько будет стойт сайт на пхп перенести на битрикс и сделать адаптивность?
подсчитайте сколько будет перенос без адаптаций и 2ой вариант с адаптацией так как адаптивность может сделать наш штатный верстак без проблем может кому будет так и удобней и быстрей
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