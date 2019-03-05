Правка RSS Joomla! под требования Яндекс.Новости

Необходимо посадить верстку на WP По каким-то непонятным причинам предыдущий исполнитель не смог этого сделать - получается доработка :( Бюджет очень ограничен, т.к. эта сумма выделялась предыдущему исполнителю. Ссылку скину в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеем Joomla! 3.9.3
Нужно поправить ее RSS в соответствии с требованиями UKR.NET
Выдачей материалов ведает стандартный джумловский com_content
Из пожеланий - убрать в RSS "Избранные" в теге категории, оставить категорию материала. По возможности - прикрутить жанры материалов, определяемые метками Joomla! (тегами) и признак регионального материала, также определяемый метками Joomla!
Срок - на позавчера :-)
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