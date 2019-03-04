Программист на modx. Срочно!!!

https://www.kupidver.by/ Отсюда можно вытащить структуру , а дизайн взять http://tangocvetov.by/ все подогнать под тематику дверей, прикреплю бриф. +10% если уложитесь в сроки.
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Здравствуйте. Ищу программиста знающий modx срочно!!!!
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