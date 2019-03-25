Исправление багов интернет-магазина OpenCart 2

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо исправить несколько багов интернет-магазина на OpenCart 2

1. "Помирить" модуль CompleteSEO, OCFilter и модуль блога, чтобы корректно работали две языковые варсии (укр и ру) - ру с языковой вставкой. Сейчас на сайте работает версия укр и стоит 301-вый с /ru/ на без.

2. Настроить корректую генерацию хлебных крошек для посадочных страниц фильтров.

3. Настроить умножение цены в зависимости от выбора обьема/веса товара в карточке товара, обновлять цену в карточке в зависимости от выборанных опций.

4. Вывод кнопки Блог в главное меню.

OpenCart
5 лет назад
zavidniy_slavik
Слава 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vipgroupkg
Александр 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов(-1)
5 лет назад
$100
7 дней
WMZ
Работа выполнена качественно и вовремя, все согласно ТЗ. Александр всегда на связи, все рабочие моменты обсуждались по ходу работ. Был найден компромисс по бюджету, за что отдельное спасибо. Рекомендую! :)
Спасибо большой за отзыв )) Было очень приятно с вами поработать Обращайтесь еще!