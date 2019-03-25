Исправление багов интернет-магазина OpenCart 2

Необходимо исправить несколько багов интернет-магазина на OpenCart 2

1. "Помирить" модуль CompleteSEO, OCFilter и модуль блога, чтобы корректно работали две языковые варсии (укр и ру) - ру с языковой вставкой. Сейчас на сайте работает версия укр и стоит 301-вый с /ru/ на без.

2. Настроить корректую генерацию хлебных крошек для посадочных страниц фильтров.

3. Настроить умножение цены в зависимости от выбора обьема/веса товара в карточке товара, обновлять цену в карточке в зависимости от выборанных опций.

4. Вывод кнопки Блог в главное меню.