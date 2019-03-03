Нужно видоизменить сайт конкурентов и посадить на joomla

$50
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки209 просмотров
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https://www.kupidver.by/  Отсюда можно вытащить структуру , а дизайн взять http://tangocvetov.by/

все подогнать под тематику дверей, прикреплю бриф.

+10% если уложитесь в сроки.

Joomla
5 лет назад
JhonBrasko
Евгений 
28 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)