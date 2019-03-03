Перенести сайта на Joomla http://fway.org/ на новый хостинг

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок246 просмотров
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Перенести сайт http://fway.org/ с текущего хостинга на fastvps.ru. Новый аккаунт уже есть. Нужна копия с сохранением всех URLов и контента.  

Есть FTP доступ к текущему сайту. Базу могут прислать архивом. Хозяин сервера доступ давать не готов. 

На новый сервер будет полный доступ. 

Joomla
5 лет назад
komov
48 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад