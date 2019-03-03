Перенести сайта на Joomla http://fway.org/ на новый хостинг

Перенести сайт http://fway.org/ с текущего хостинга на fastvps.ru. Новый аккаунт уже есть. Нужна копия с сохранением всех URLов и контента.

Есть FTP доступ к текущему сайту. Базу могут прислать архивом. Хозяин сервера доступ давать не готов.

На новый сервер будет полный доступ.