Требуется установить на современный шаблон WP копию интернет-магазина - полноценный магазин под ключ (около 5000 стр.), с сайта образца с незначительными изменениями (цвет, иконки поменять и т.д.). Прошу обращаться только обязательных специалистов, ежедневно на связи. Срок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поставить скрипт фриланс биржы
И изменить дизайн
Подробности в ЛС
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