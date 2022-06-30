Привет. Нужно создать плагин оплаты на базе уже готовых для текущего проекта для CMS: UMI.CMS Wix Задание во вложении:
Заказать услуги программиста UMI.CMS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите услуги программиста UMI.CMS на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- WixUMI.CMSВеб-программированиенет заявокЗакрыт3 месяца назад
Салют. Только прямые исполнители, студии и посредники, не тратьте наше общее времяТребудется создать плагин оплаты на базе уже готовых [url=https://passimpay.io/modules]https://passimpay.io/modules[/url] для текущего проекта под:[list][*]Simpla[*]UMI.CMS[*]PHPShop[*]Netcat[*]ImageCMS[*]Wix[/list]После создания написать пошагавую документацию с скриншотами Пишите под какие системы можете создатьУказывайте цену ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Салют. Только прямые исполнители, студии и посредники, не тратьте наше общее время Требудется создать плагин оплаты на базе уже готовых https://passimpay.io/modules для текущего проекта под: Simpla UMI.CMS PHPShop Netcat ImageCMS ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
есть обновленный дизайн v-s-z.ru сайт на umi.cms старую информацию переносить не нужно нужно сделать верстку под новый дизайн с учетом мобильной версии натянуть на umi.cms (можно другую, но эта уже есть) разместит на хостинге настроить работу формы обратной связи и пр. макет нового ...Форма обратной связиUMI.CMSHTML-верстка12 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Дано — есть сайт http://lk.ecotorgm.ru, сделанный на шаблоне https://demo-site-s303-tools.1c-umi.ru (движок UMI.CMS) и интегрированный с 1С. Опираясь на этот шаблон сделали редизайн — https://www.figma.com/file/m9LZPDe8WgLNAD7W1uhfh0/Экоторг-М-редизайн-UMI?node-id=0:1&t=Ed8In1H16e8VaZSy-1. Сейчас верстаем эти макеты. Задача — нужно нашу готовую верстку интегрировать с ...UMI.CMSСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Интернет магазин мебели на UMI.CMS Нужно наполнить товарами.UMI.CMSНаполнение сайтов13 заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $100
здравствуйте, есть задача по правкам на php, проект на Umi cms, довольно простой. Шаблонизатор html подобный, со вставками php. Надо сделать правки, не сложные. бюджет 100$, сроки 1-2 дня. 1. На главной вывести 3 новости http://joxi.ru/V2VQvO1hBwj9Qm шаблон default.phtml 2. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Не показывать в каталоге интернет магазина товары с нулевыми остатками umi cmsUMI.CMSИнтернет-магазины3 заявкиЗакрытгод назад
Необходим разработчик PHP на UMI.CMS Необходимо доработать интернет-магазин. Версия магазина на php 7, php-шаблонизатор - Работа организована по часам, или по неделям: будем созваниваться например в понедельник, оценивать что можем сделать за неделю - Ставка в 1000 ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрытгод назад
Интернет-магазин. Платформа: UMI. Количество карточек товаров: 1. Условия работы: оплата частями, сделали часть получаете оплату или по договору, или сервису-гаранту, но проценты берете на себя. Нужно переделать одну страницу на сайте https://stopradiators.ru под рекламную. Страница посвящена монтажу водяного теплого пола. ...FigmaUMI.CMSHTML-верстка3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно создать и настроить на отдельном сайте следующий CRM функционал: 1) Обработка заказов с: OpenCart и Umi.cms (пока работаем с Юми, но дальше переход на oc store) Яндекс.Турбо (сейчас через почту грабим на envycrm) Яндекс.Маркет (приходиться через интерфейс маркета, ...OpenCartUMI.CMSВеб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Требуется установить ssl сертификат на Umi CMS. Из панели Vesta установка не работаетUMI.CMSСистемное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Исправить UMI.CMS в админке выбрал где-то какой-то тип данных и перестала показываться главная. Не могу найти где я этот тип нажал... Найти что нажал и соответственно исправитьUMI.CMSСистемное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Нужен программист на umi.cms, чтобы доработать сайт.UMI.CMSСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
[url=https://poreover.check-project.ru/]https://poreover.check-project.ru[/url] доработать сайт, убрать те лаги, что оставили недобросовестные подрядчики, выполнять периодически задачи, которые требуются на сайтеUMI.CMSСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо доработать магазин на UMI.CMS. версия магазина на php 7, php-шаблонизатор. Товар "без цены" не должен попадать в корзину [b]Описание ситуации[/b] Есть товары, для которых из 1С выгружается признак "Не отображать цену". У товаров "без цены" отображается кнопка ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходим разработчик PHP на UMI.CMS Необходимо доработать интернет-магазин. - Работа организована по часам, или по неделям: будем созваниваться например в понедельник, оценивать что можем сделать за неделю, а так же оценивать стоимость. - Задачки ставятся в таск-менеджере - ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо в действующем интернет магазине на движке UMI.CMS сделать небольшие правки по структуреUMI.CMSВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Интернет магазин на cms umi (кастомный проект), требуется постоянная доработка и внесение правок От Вас требуется отличные знания umi и желание в стабильной работе! Свои обязанности передаст наш действующий специалист, поможет войти в курс дела. Есть ТЗ со ...UMI.CMSИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт2 года назад
[b]Задачи:[/b] [list][*]Разработка и поддержка сайтов на базе CMS Bitrix различного уровня сложности; [*]Интеграция с внешними и внутренними сервисами; [*]Реализация и внедрение нового функционала; [/list][b]Требования:[/b] [list][*]Опыт коммерческой разработки интернет-магазинов на CMS Bitrix от 2-х лет; [*]PHP 7+ / ООП; [*]Понимание и грамотное применение ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад