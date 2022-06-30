есть обновленный дизайн v-s-z.ru сайт на umi.cms старую информацию переносить не нужно нужно сделать верстку под новый дизайн с учетом мобильной версии натянуть на umi.cms (можно другую, но эта уже есть) разместит на хостинге настроить работу формы обратной связи и пр. макет нового ...