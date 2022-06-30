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  • Требуется плагин оплаты для CMS

    Салют. Только прямые исполнители, студии и посредники, не тратьте наше общее времяТребудется создать плагин оплаты на базе уже готовых [url=https://passimpay.io/modules]https://passimpay.io/modules[/url] для текущего проекта под:[list][*]Simpla[*]UMI.CMS[*]PHPShop[*]Netcat[*]ImageCMS[*]Wix[/list]После создания написать пошагавую документацию с скриншотами Пишите под какие системы можете создатьУказывайте цену ...

    WixSimplaNetCatUMI.CMS
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Требуется плагин оплаты для CMS

    Салют. Только прямые исполнители, студии и посредники, не тратьте наше общее время Требудется создать плагин оплаты на базе уже готовых https://passimpay.io/modules для текущего проекта под: Simpla UMI.CMS PHPShop Netcat ImageCMS ...

    WixSimplaNetCatUMI.CMS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Лендинг (верстка посадка)

    есть обновленный дизайн v-s-z.ru сайт на umi.cms старую информацию переносить не нужно нужно сделать верстку под новый дизайн с учетом мобильной версии натянуть на umi.cms (можно другую, но эта уже есть) разместит на хостинге настроить работу формы обратной связи и пр. макет нового ...

    Форма обратной связиUMI.CMS
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Интеграция сайта с UMI.CMS

    Дано — есть сайт http://lk.ecotorgm.ru, сделанный на шаблоне https://demo-site-s303-tools.1c-umi.ru (движок UMI.CMS) и интегрированный с 1С. Опираясь на этот шаблон сделали редизайн — https://www.figma.com/file/m9LZPDe8WgLNAD7W1uhfh0/Экоторг-М-редизайн-UMI?node-id=0:1&amp;t=Ed8In1H16e8VaZSy-1. Сейчас верстаем эти макеты. Задача — нужно нашу готовую верстку интегрировать с ...

    UMI.CMS
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Задачи по правкам на php - проект на Umi cms

    $100

    здравствуйте, есть задача по правкам на php, проект на Umi cms, довольно простой. Шаблонизатор html подобный, со вставками php. Надо сделать правки, не сложные. бюджет 100$, сроки 1-2 дня. 1. На главной вывести 3 новости http://joxi.ru/V2VQvO1hBwj9Qm шаблон default.phtml 2. ...

    PHPHTMLUMI.CMS
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • PHP разработка на UMI.CMS

    Необходим разработчик PHP на UMI.CMS  Необходимо доработать интернет-магазин. Версия магазина на php 7, php-шаблонизатор - Работа организована по часам, или по неделям: будем созваниваться например в понедельник, оценивать что можем сделать за неделю - Ставка в 1000 ...

    PHPUMI.CMS
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Сверстать и натянуть одну страницу на UMI CMS (ПК+МОБ)

    Интернет-магазин. Платформа: UMI. Количество карточек товаров: 1. Условия работы: оплата частями, сделали часть получаете оплату или по договору, или сервису-гаранту, но проценты берете на себя. Нужно переделать одну страницу на сайте https://stopradiators.ru под рекламную. Страница посвящена монтажу водяного теплого пола. ...

    FigmaUMI.CMS
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка CRM

    Нужно создать и настроить на отдельном сайте следующий CRM функционал: 1) Обработка заказов с: OpenCart и Umi.cms (пока работаем с Юми, но дальше переход на oc store) Яндекс.Турбо (сейчас через почту грабим на envycrm) Яндекс.Маркет (приходиться через интерфейс маркета, ...

    OpenCartUMI.CMS
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Исправить UMI.CMS в админке выбрал и перестала показываться главная

    Исправить UMI.CMS в админке выбрал где-то какой-то тип данных и перестала показываться главная. Не могу найти где я этот тип нажал... Найти что нажал и соответственно исправить

    UMI.CMS
    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Umi.cms

    [url=https://poreover.check-project.ru/]https://poreover.check-project.ru[/url] доработать сайт, убрать те лаги, что оставили недобросовестные подрядчики, выполнять периодически задачи, которые требуются на сайте

    UMI.CMS
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка интернет-магазина на платформе UMI.CMS

    Необходимо доработать магазин на UMI.CMS. версия магазина на php 7, php-шаблонизатор. Товар "без цены" не должен попадать в корзину [b]Описание ситуации[/b] Есть товары, для которых из 1С выгружается признак "Не отображать цену". У товаров "без цены" отображается кнопка ...

    PHPUMI.CMS
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • PHP разработчик на UMI.CMS

    Необходим разработчик PHP на UMI.CMS  Необходимо доработать интернет-магазин.  - Работа организована по часам, или по неделям: будем созваниваться например в понедельник, оценивать что можем сделать за неделю, а так же оценивать стоимость. - Задачки ставятся в таск-менеджере - ...

    PHPUMI.CMS
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Требуется специалист UMI CMS

    Интернет магазин на cms umi (кастомный проект), требуется постоянная доработка и внесение правок От Вас требуется отличные знания umi и желание в стабильной работе! Свои обязанности передаст наш действующий специалист, поможет войти в курс дела. Есть ТЗ со ...

    UMI.CMS
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Битрикс PHP разработчик Удаленно

    [b]Задачи:[/b] [list][*]Разработка и поддержка сайтов на базе CMS Bitrix различного уровня сложности; [*]Интеграция с внешними и внутренними сервисами; [*]Реализация и внедрение нового функционала; [/list][b]Требования:[/b] [list][*]Опыт коммерческой разработки интернет-магазинов на CMS Bitrix от 2-х лет; [*]PHP 7+ / ООП; [*]Понимание и грамотное применение ...

    PHPJavascriptjQueryБитриксRESTGitSQLUMI.CMS
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад