Требуется плагин оплаты для CMS

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Привет. Нужно создать плагин оплаты на базе уже готовых для текущего проекта для CMS:
UMI.CMS

Wix

Задание во вложении:

4 месяца назад
NEW_LEVEL
Роман 
38 летГрузия
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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