Laravel full-stack разработчик для туристического сайта

Я хотел бы найти разработчика, который хорошо разбирается в Laravel, JS и API, а также имеет навыки в CSS.

Основная задача — повысить скорость и обновить существующую версию Laravel до последней версии Laravel, а также обновить версию PHP. Возможно, это будет долгосрочная работа, поскольку нам необходимо поддерживать этот веб-сайт в актуальном состоянии. Этот веб-сайт подключен к стороннему API, который выполняет вызовы в crontab несколько раз в день. Эти запросы следует улучшить, чтобы сделать сайт быстрее.

Дополнительная информация и ссылка на сайт доступна в прикрепленном файле.