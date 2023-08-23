Исправить неработающую кнопку оформления заказа на сайте ModX

Проблема: Кнопка оформления заказа не срабатывает вообще, если не введен адрес электронной почты. Когда адрес почты введен, заказ оформляется, но с задержкой 3-5 секунд.

Требуется: Изучить и исправить код кнопки и связанные скрипты для устранения задержки и обеспечения корректной работы кнопки оформления заказа. Кнопка должна реагировать мгновенно и правильно обрабатывать заказ независимо от наличия адреса почты.