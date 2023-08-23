Исправить неработающую кнопку оформления заказа на сайте ModX

$20
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки40 просмотров
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Проблема: Кнопка оформления заказа не срабатывает вообще, если не введен адрес электронной почты. Когда адрес почты введен, заказ оформляется, но с задержкой 3-5 секунд.

Требуется: Изучить и исправить код кнопки и связанные скрипты для устранения задержки и обеспечения корректной работы кнопки оформления заказа. Кнопка должна реагировать мгновенно и правильно обрабатывать заказ независимо от наличия адреса почты.

MODX
4 месяца назад
guest_1692872809664
Украина
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад