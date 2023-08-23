Для экспедиторской компании нужно разработать калькулятор стоимости грузов, объяснил проблему которая есть - более подробно в файле pdf который прикрепил, там же расписано примерное тз, хотелось бы увидеть какие то предложение от исполнителей. просьба подробно ...
Исправить неработающую кнопку оформления заказа на сайте ModX
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проблема: Кнопка оформления заказа не срабатывает вообще, если не введен адрес электронной почты. Когда адрес почты введен, заказ оформляется, но с задержкой 3-5 секунд.
Требуется: Изучить и исправить код кнопки и связанные скрипты для устранения задержки и обеспечения корректной работы кнопки оформления заказа. Кнопка должна реагировать мгновенно и правильно обрабатывать заказ независимо от наличия адреса почты.
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