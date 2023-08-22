Нужно сделать точную копию сайта и Админку на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки48 просмотров
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Задача

Антиспам: 1+1=?

Нужно сделать полную копию сайта test-royalfut. vercel .app (убрать пробелы) с дизайном и функционалом (кроме выбора языка и валюты, все в рублях) и сделать удобную админку.

WordPress
4 месяца назад
guest_1692775876537
Казахстан
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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