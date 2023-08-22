Улучшить скорость сайта сделанного на boltcms.io

Интеграция API мерчанта на сайт обменика на скрипте https://premiumexchanger.com Документация: https://docs.itez.com/ru/api/#home
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Всем привет!
В принципе из названия проекта уже все ясно.
Есть сайт, реализован на boltcms.io, в целом, это простая и удобная штука. Ничего менять не хотим. Но есть проблемы со скоростью :( не проходит проверку pagespeed.web.dev, "теоретическая" проверка постоянно скачет, иногда норм показатели, иногда нет... проблема точто не в хостинге, на нем уже висит много других сайтов и там все ок. ну и самое главное что фактическую проверку скорости сайт не проходит :( это та которая собирается за последние 28 дней гуглом. скрин: https://prnt.sc/b6FpRdcRzAS8
Очень надеюсь что у когото есть опыт отпимизации скорости. Не хотелось бы все переделывать и полностью все менять.
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