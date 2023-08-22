Улучшить скорость сайта сделанного на boltcms.io

Всем привет!

В принципе из названия проекта уже все ясно.

Есть сайт, реализован на boltcms.io, в целом, это простая и удобная штука. Ничего менять не хотим. Но есть проблемы со скоростью :( не проходит проверку pagespeed.web.dev, "теоретическая" проверка постоянно скачет, иногда норм показатели, иногда нет... проблема точто не в хостинге, на нем уже висит много других сайтов и там все ок. ну и самое главное что фактическую проверку скорости сайт не проходит :( это та которая собирается за последние 28 дней гуглом. скрин: https://prnt.sc/b6FpRdcRzAS8

Очень надеюсь что у когото есть опыт отпимизации скорости. Не хотелось бы все переделывать и полностью все менять.