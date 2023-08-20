Вэб Версия склада

Требуется, согласно ТЗ и указанного бюджета, внести дополнения в php скрипты вебпроекта, которые работают с массивом данных в БД Mysql, и делают выборки по заданным критериям.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый всем день!
Требуется сделать вэб версию склада товара
Вэб версия
1) Группа товаров
2) название товара
3) описание
4) количество
5) закупка товара (цена)
6) продажа (цена)
7) Товар убавлялся за счет "продажа", то есть чтобы была историю по датам, когда продано и количество
интерфейс для телефона, простой и понятный
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