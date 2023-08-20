Необходим аудит Accessibility проблем веб-ресурса: - не только автоматическими толзами проверка a11ty, а и просмотром различных состояний, разных шагов (то есть внимательно оценить именно человеком).- ресурс очень маленький, всего 8 страниц, из них 5 страниц ...
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Требуется, согласно ТЗ и указанного бюджета, внести дополнения в php скрипты вебпроекта, которые работают с массивом данных в БД Mysql, и делают выборки по заданным критериям.
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