Программист PHP (Framework Yii2)

Мы студия Dancecolor.ru — делаем заказную разработку для российских компаний.

Компания развивается 9 лет и продолжает расти. За это время приобрели клиентов по всей Росси. Реализовали более 50 проектов, продолжаем поддерживать свои и сторонние проекты на постоянной основе.

Обязанности

Мы ищем Backend разработчика в команду для развития и поддержки одного проекта, разработанного нашей командой.



Команда состоит из менеджера проекта, который следит за качеством процессов и решает организационные вопросы, тимлида, Frontend-разработчика (Vue), Backend-разработчика (Yii2).



На проекте есть тимлид, который знает все нюансы проекта и сможет обеспечить легкое погружение в проект.



Стек: Yii2, VueJS (Nuxt), MySQL, ElasticSearch, Docker, REST api, Codeception



Что внутри проекта? Задачи, которые встречаются:



— Реализация функционала административной части

— Рефакторинг кода

— Интеграций с внешними сервисами (Мой склад, Маркетплейсы, Ю-касса и т.д.)

— Применение точечных оптимизаций в процессах, имеющих повышенные требования по нагрузке (кэширование, индексы, CQRS);

— Написание unit и функциональных тестов;

— Проведение code review.

Требования

— знать PHP и MYSQL (мы работаем с самыми свежими версиями)

— опыт работы с каким-либо php-фреймворком (YII2, Laravel …)

— понимание принципов ООП



Будет плюсом:

— знание и понимание принципов SOLID, DRY, KISS, DDD

— опыт написания unit и функциональных тестов;

Условия

Работа в офисе в Смоленске или удаленно.

Работаем полный рабочий день, 8 часов в день, но без жесткого графика.

Оплачиваемый отпуск 28 дней

Компьютер с двумя мониторами

Ответственным сотрудникам мы покупаем любую техническую литературу по их просьбе

Повышение зарплаты с развитием ваших навыков

ЗП по результатам собеседования