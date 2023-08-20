Программист react

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок31 просмотр
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Нужен программист/команда для разработки проекта на react.

Просьба прикрепить свои последние работы и указать ставку в час.

Подробности в ЛС

React
4 месяца назад
johnalexeev
Евгений 
30 летУкраина
год в сервисе
Был
месяц назад