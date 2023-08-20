Необходим аудит Accessibility проблем веб-ресурса:

- не только автоматическими толзами проверка a11ty, а и просмотром различных состояний, разных шагов (то есть внимательно оценить именно человеком).- ресурс очень маленький, всего 8 страниц, из них 5 страниц имеют только ссылки на иные ресурсы.- оценить по каждому пункту список этого: https://fae.disability.illinois.edu/rulesets/(это можно сделать на созвоне, усмотретельно мне сказал по каждому пункту)

- оценка нужна только очень хорошо погруженным в Accessibility (я работаю с a11ty, но хотел бы взгляд другого специалиста опытного)