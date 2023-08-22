Требуется доработка проекта на Yii2

требуется спарсить профили Linkedin Интересует по фильтру: имя, контакты (если есть), компания, должность, страна, регион, profile link Формат: CSV
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Есть готовый проект на Yii2, нужна доработка личного кабинета и внешней части сайта.
Техническое задание по ссылке.
Так же внешняя часть сайта работает с ошибками, подозрение на криво реализованный роутер в движке, этот момент нужно будет проверить и исправить.
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