Разработка фронтэнда для API Platform React или Vue

Нужно разработать фронтэнд клиента для уже готовой API платформы.



Из инструментов доступно:

- Реализован API бэкэнд на API Platrom

- Готовый функционирующий react admin (папка reactAdmin). Будет предоставлен доступ к тестовому серверу, можно зайти посмотреть как все работает.

- Уже реализована JWT авторизация. И обновление токена через через cookie

- роли пользователя передаются через JWT токен

- swagger (сохраненная копия API-Platform.html)

- возможность сгенерировать фаблоны (уже есть в архиве в папке Generated). Описание https://api-platform.com/docs/create-client/react/



Для связи предпочтительно телеграм.

Нужен человек в команду, для постоянной доработки в дальнейшем.