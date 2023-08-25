Создание портала для психологической помощи.

Здравствуйте! Ищу верстальщика/программиста для регулярных задача по верстке на WP. Сейчас стоит задача сверстать блок - разводящую страницу и страницу конечной статьи. Материалы для верстки предоставляются в figma. Приложила ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть такова: нам нужно создать большой сайт по психологической помощи.
На сайте будет отображение для незарегистрированного пользователя, будет личный кабинет и так же будет админка.
Прототипы внешки и личного кабинета у нас есть, они утверждены - https://www.figma.com/file/9IKPB7bFJxVlqKJdkz2pSG/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B)---%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-(Copy)-(Copy)?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=DrFFFEMMNC7oB4BV-0
Нет прототипов админки, их доработаем. Дизайн уже почти готов.
Нам нужно сверстать фронт+бэкенд. Предпочтительный стек на фронт - Vue|React на бэк PHP Laravel
Если вы сильны в другом стеке (например Python Django) - можете предлагать решения на своем. Мы рассмотрим любые предложения.
Так же если вы готовы выполнить только работы по верстке, либо только по программированию движка - тоже пишите.
К ответу прилагайте цену и сроки, за которые вы готовы выполнить проект. Если у вас мало опыта в веб-программировании или вы понимаете что вам сложно оценить проект - пжлст не оставляйте отклик. Проект большой, рассматриваем только людей с опытом коммерческой разработки.
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