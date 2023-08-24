Створити сайт на Вордпресс з готового шаблону

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки68 просмотров
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Є: старенький сайт.

Потрібно: перенести сайт на новий шаблон News247 - News Magazine WordPress Theme. Водпресс я сам установлю. Треба зробити:

  • Розгорнути шаблон та розібратися у ньому. Шаблон англомовний, тому якісь знання технічної англійської будуть корисні.

  • Русифікувати шаблон.

  • Створити у новому шаблоні всі Рубрики як у старого сайта

  • Створити у новому шаблоні по одному Запису як у старому сайті у тих самих Рубриках, де вони були на старому сайті. І тут важливо, щоб: а) збереглась URL-адреса цього Запису та його медіафайл.

Терміни: визначає Розробник, я нікуди не поспішаю.

Вимоги та побажання до Розробника:

  • Бажання та час на роботу.

  • Уточнюючі питання радують.

  • Обовязково зазначайте вартість та термін на розробку.

  • Якщо ви новачок це мене не лякає

  • Прохання: проєкт НЕ комерційний, тому бюджет повинен бути максимально розумним.

  • Розробник з Украіни.

  • Можливість спілкування голосом.

  • Розрахунок: у гривнях на карту і тільки після повного виконання завдання.

Дякую!

4 месяца назад
IgorKon
Игорь 
63 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад