Створити сайт на Вордпресс з готового шаблону

Обменник сделан на базе wordpress. По сути необходимо установить wordpress с некоторыми настройками которые указаны в инструкции. Домен и хостинг уже есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Є: старенький сайт.
Потрібно: перенести сайт на новий шаблон News247 - News Magazine WordPress Theme. Водпресс я сам установлю. Треба зробити:
Розгорнути шаблон та розібратися у ньому. Шаблон англомовний, тому якісь знання технічної англійської будуть корисні.
Русифікувати шаблон.
Створити у новому шаблоні всі Рубрики як у старого сайта
Створити у новому шаблоні по одному Запису як у старому сайті у тих самих Рубриках, де вони були на старому сайті. І тут важливо, щоб: а) збереглась URL-адреса цього Запису та його медіафайл.
Терміни: визначає Розробник, я нікуди не поспішаю.
Вимоги та побажання до Розробника:
Бажання та час на роботу.
Уточнюючі питання радують.
Обовязково зазначайте вартість та термін на розробку.
Якщо ви новачок це мене не лякає
Прохання: проєкт НЕ комерційний, тому бюджет повинен бути максимально розумним.
Розробник з Украіни.
Можливість спілкування голосом.
Розрахунок: у гривнях на карту і тільки після повного виконання завдання.
Дякую!
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