Восстановить работу контактных форм на сайте.

Веб-программированиеЗавершен4 заявки67 просмотров
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На сайте перестали работать контактные формы, не происходит нажатия кнопки, на почту не приходят письма. Надо восстановить. Лог ошибок в прикрепленном файле.

4 месяца назад
Funker
Макс 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
erik999
Эрик 
39 летАрмения
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
$25
1 день
С поставленной задачей справился отлично и в срок. Постоянно был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично, рекоммендую!!