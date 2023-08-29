Написать бота в телеграм

Веб-программированиеЗавершен7 заявок58 просмотров
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нужен бот, который будет постить в группе (доска объявлений ) заранее заготовленные админом группы объявления.

цикл из 6 текстовых сообщений с картинками,которые будут отправляться по очереди ,через каждые три чужих сообщения (сообщения пользователей группы )

4 месяца назад
btct223
49 летИзраиль
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Volkov_PN
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
4 месяца назад
$20
2 дня
RUB
Супер качественно все сделано, шокирует понимание вопроса, Павел с первого раза всё понял и сразу выдал без правок идеальный продукт. Очень рекомендую
Отличный заказчик, приятно было выполнить техническое задание Все понятно объяснил Буду рад ещё сотрудничать)