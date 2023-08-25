WordPress. Сайт аукциона на WooCommerce с интеграцией с AirTable

Всем привет!

Ищу серьёзного ответственного разработчика. Задача заключается в сборке аукциона на WooCommerce (без вёрстки)

- Клиент заполняет таблицу в AirTable

- Из этой таблицы данные попадают в объекты аукциона

-- Колонки: Brand, Name, Category + Subcategory, Amount, Images, Description, Initial price, Auction start date, Auction end date, SKU, Status

- При продаже нужно редактировать соответствующие строку в AirTable и заполнять колонки

-- Sold to (User ID), Sold for (Final price), Sold date, Status

* При импорте если такой же SKU существует - нужно обновлять информацию (брать из таблицы) но не дублировать объект

* Платные плагины купим