Я хотел бы найти разработчика, который хорошо разбирается в Laravel, JS и API, а также имеет навыки в CSS. Основная задача — повысить скорость и обновить существующую версию Laravel до последней версии Laravel, а ...
WordPress. Сайт аукциона на WooCommerce с интеграцией с AirTable
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Всем привет!
Ищу серьёзного ответственного разработчика. Задача заключается в сборке аукциона на WooCommerce (без вёрстки)
- Клиент заполняет таблицу в AirTable
- Из этой таблицы данные попадают в объекты аукциона
-- Колонки: Brand, Name, Category + Subcategory, Amount, Images, Description, Initial price, Auction start date, Auction end date, SKU, Status
- При продаже нужно редактировать соответствующие строку в AirTable и заполнять колонки
-- Sold to (User ID), Sold for (Final price), Sold date, Status
* При импорте если такой же SKU существует - нужно обновлять информацию (брать из таблицы) но не дублировать объект
* Платные плагины купим
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