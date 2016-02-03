btct223

Бенджамин btct223

 
49 летИзраиль/Тель-Авив
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$293
выплачено фрилансерам
44%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Volkov_PN
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
11 дней назад
$20
10 баллов
4 месяца назад
Написать бота в телеграм
Отличный заказчик, приятно было выполнить техническое задание Все понятно объяснил Буду рад ещё сотрудничать)
Супер качественно все сделано, шокирует понимание вопроса, Павел с первого раза всё понял и сразу выдал без правок идеальный продукт. Очень рекомендую
Ответный отзыв
FandriX
Андрей 
17 летУкраина
год в сервисе
Был
2 месяца назад
23 отзыва
$150
10 баллов
год назад
Html
Заказчиком полностью доволен. Рекомендую!
Всё чётко
Ответный отзыв
FandriX
Андрей 
17 летУкраина
год в сервисе
Был
2 месяца назад
23 отзыва
$120
10 баллов
год назад
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Сотрудничество прошло на ура! Заказчик вежливый и приятный в общении, всегда на связи. Рекомендую!
Внимательный исполнитель,. всё в сроки, всегда онлайн
Ответный отзыв
VladaKhozova18
Влада 
20 летРоссия
2 года в сервисе
Была
месяц назад
$3
10 баллов
год назад
Нарисовать наклейку на стол в ресторан с просьбой разместить отзыв
Тз понятное, хороший заказчик, оплата без задержек. Рада была сотрудничеству)
Внимательный, чуткий, талантлевый исполнитель.
Ответный отзыв
KatyaYavorskaya
Яворская 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
1 отзыв
$4
10 баллов
8 лет назад
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Хороший заказчик, четко поставлены задачи, минимум изменений. Приятно было сотрудничать. Спасибо
Супер вежливый и исполнительный специалист.
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