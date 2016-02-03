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нужен бот, который будет постить в группе (доска объявлений ) заранее заготовленные админом группы объявления. цикл из 6 текстовых сообщений с картинками,которые будут отправляться по очереди ,через каждые три чужих сообщения (сообщения пользователей ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 месяца назад
На установленном свежем вордпессе, нужно установить и настроить шаблон для двух язычного сайта (анг и русс) аренда автомобилей. Пример функционала скину.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Autohotkey, нужен спец, для написания нескольких простых скриптов на автохоткеи, только с опытом.Системное программирование3 заявкиЗакрытгод назад
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Клиентская часть. Одностраничник, Клиент попадает на белую страницу с 5 звездами, где он может отметить любое количество звезд. При отметке меньше чем 5, появляется окно, (страница прокручивается вниц) для ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершенгод назад
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Задача, создать локальную программу для работы с большим количеством эксель таблиц. Предполагается количество около миллиона строк. В каждой таблице есть имя, фамилия адрес и несколько телефонных номеров клиента. 1, Номера в разных форматах, к примеру 972 50 ...Базы данных1 исполнительЗавершен9 лет назад
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