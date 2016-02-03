https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glove Нужно готовое решение от начала до конца, Алгоритм сравнения по геолокации сравнивая расстояние нахождения от вышек, (данные вышек будут предоставлены) Приложение анализирует силу сигнала в течении трёх дней и в итоге показывает в какой сети клиенту предпочтительней ...