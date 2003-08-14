VladaKhozova18

Влада VladaKhozova18

 
20 летРоссия/Нижний Тагил
2 года на фриланс-бирже
Была
25 дней назад
Графический дизайнер

Меня зовут Влада. Я графический дизайнер, верю что качественный дизайн делает мир лучше.Создаю айдентику и логотипы, которые помогают понять, какой продукт предлагает компания, кому он подходит и для чего. Больше всего меня драйвит, когда присоединяюсь к небольшим командам с большими планами по захвату изменению мира.

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Отзывы заказчиков
btct223
49 летИзраиль
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$3
10 баллов
год назад
Нарисовать наклейку на стол в ресторан с просьбой разместить отзыв
Внимательный, чуткий, талантлевый исполнитель.
Тз понятное, хороший заказчик, оплата без задержек. Рада была сотрудничеству)
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guest_16614078360008
год в сервисе
Был
7 месяцев назад
$3
10 баллов
год назад
Отрисовать логотип заново, предоставив исходники в pdf, png, jpg, cdr
Искренняя благодарность Владе за оперативно (всего час после проведения оплаты) и профессионально выполненную работу! Также хочу отметить вежливый, доброжелательный формат коммуникации. Рекомендую, и обязательно обращусь снова!
тз качественное, очень приятный заказчик)
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