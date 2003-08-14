Графический дизайнер

Меня зовут Влада. Я графический дизайнер, верю что качественный дизайн делает мир лучше.Создаю айдентику и логотипы, которые помогают понять, какой продукт предлагает компания, кому он подходит и для чего. Больше всего меня драйвит, когда присоединяюсь к небольшим командам с большими планами по захвату изменению мира.