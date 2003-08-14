Графический дизайнер
Меня зовут Влада. Я графический дизайнер, верю что качественный дизайн делает мир лучше.Создаю айдентику и логотипы, которые помогают понять, какой продукт предлагает компания, кому он подходит и для чего. Больше всего меня драйвит, когда присоединяюсь к небольшим командам с большими планами по
захвату изменению мира.
Я против войны в Украине!
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Фирменный стильнет просмотров
- Инфографика для Озоннет просмотров
- Инфографика на ВБ3 просмотра
- Карточка на Вб1 просмотр
- Паттерн5 просмотров
- Шрифт7 просмотров
- Постер7 просмотров
- Креативный календарь10 просмотров
- Логотип для компании "Коничива"9 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
год назад
Внимательный, чуткий, талантлевый исполнитель.
Ответный отзыв
Тз понятное, хороший заказчик, оплата без задержек. Рада была сотрудничеству)
$3
10 баллов
год назад
Искренняя благодарность Владе за оперативно (всего час после проведения оплаты) и профессионально выполненную работу! Также хочу отметить вежливый, доброжелательный формат коммуникации. Рекомендую, и обязательно обращусь снова!
Ответный отзыв
тз качественное, очень приятный заказчик)