Загрузить изображения по данным из csv

Есть файл sample (прикрепил)

Нужно написать скрипт на питоне, который будет брать ссылки на изображения из колонки img1 и загружать их, переименовывая по данным в колонках vendor_model_upc_(порядковый номер изображения в рамках одной цветовой модели / строки), например в первой строке первое изображение cargo_c5018_686245068779_1.jpg

Изображений может быть несколько и бывает что нет изображения вовсе (это учесть в скрипте)

Загружать файлы в тот же каталог где запущен скрипт но в папку files/

У входного файла название aspex.csv, выходной назвать output.csv

В некоторых случая данные идут в кавычках а где-то нет, но разделены точкой с запятой.

После обработки в файл output вывести все те же данные в том же порядке но вместо данных в колонках img1 / imgХ прописывать сгенерированное название https://site.com/files/cargo_c5018_686245068779_1.jpg