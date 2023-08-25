Загрузить изображения по данным из csv

Всем привет! Ищу серьёзного ответственного разработчика. Задача заключается в сборке аукциона на WooCommerce (без вёрстки) - Клиент заполняет таблицу в AirTable - Из этой таблицы данные попадают в ...
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Есть файл sample (прикрепил)
Нужно написать скрипт на питоне, который будет брать ссылки на изображения из колонки img1 и загружать их, переименовывая по данным в колонках vendor_model_upc_(порядковый номер изображения в рамках одной цветовой модели / строки), например в первой строке первое изображение cargo_c5018_686245068779_1.jpg
Изображений может быть несколько и бывает что нет изображения вовсе (это учесть в скрипте)
Загружать файлы в тот же каталог где запущен скрипт но в папку files/
У входного файла название aspex.csv, выходной назвать output.csv
В некоторых случая данные идут в кавычках а где-то нет, но разделены точкой с запятой.
После обработки в файл output вывести все те же данные в том же порядке но вместо данных в колонках img1 / imgХ прописывать сгенерированное название https://site.com/files/cargo_c5018_686245068779_1.jpg
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