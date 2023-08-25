Мини сайт для загрузки музыки с ВК

$500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка10 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать мини сайт, для получения и загрузки музыки с ВК

Наподобие kissvk

4 месяца назад
NemoiKiller
Миллер 
26 летРоссия
7 месяцев в сервисе
Был
7 дней назад