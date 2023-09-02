Fullstack - разработчик .NET

О СЕБЕ

Занимаюсь разработкой программного обеспечения с середины 2018-го года. Коммерческими проектами начал заниматься с начала 2021-го. Основная моя работа - разработка решений для проведения маркетинговых кампаний, реализация серых API к различным сервисам (WhatsApp, VK, Telegram и т.п.) и автоматизация действий.



РАЗРАБОТКА

Из моего стека:

Языки: C#, JS, TS

Фреймворки и шаблоны проектирования: .NET, .Net Framework, Entity Framework, MVVM, LINQ, ASP .NET, Node JS

Базы данных: MySql, MSSql, SQLite

Графические фреймворки: MAUI, Xamarin Forms, WPF



В данный момент стараюсь активно применять UNO Platform в разработке, данная платформа позволяет реализовывать код используя .NET7 и запускать его в любом пользовательском пространстве (будь то веб, мобильное устройство и пк под разными операционными системами)



Мой сайт визитка: http://c4ke.fun

Для быстрой связи: https://t.me/c4kef



Буду рад сотрудничеству ;)