FCake

Артемий FCake

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Fullstack - разработчик .NET

О СЕБЕ
Занимаюсь разработкой программного обеспечения с середины 2018-го года. Коммерческими проектами начал заниматься с начала 2021-го. Основная моя работа - разработка решений для проведения маркетинговых кампаний, реализация серых API к различным сервисам (WhatsApp, VK, Telegram и т.п.) и автоматизация действий.

РАЗРАБОТКА
Из моего стека:
Языки: C#, JS, TS
Фреймворки и шаблоны проектирования: .NET, .Net Framework, Entity Framework, MVVM, LINQ, ASP .NET, Node JS
Базы данных: MySql, MSSql, SQLite
Графические фреймворки: MAUI, Xamarin Forms, WPF

В данный момент стараюсь активно применять UNO Platform в разработке, данная платформа позволяет реализовывать код используя .NET7 и запускать его в любом пользовательском пространстве (будь то веб, мобильное устройство и пк под разными операционными системами)

Мой сайт визитка: http://c4ke.fun
Для быстрой связи: https://t.me/c4kef

Буду рад сотрудничеству ;)

#22Написание скриптов
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средняя оценка
...
процент рекомендаций
#529
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

vasodie
23 года
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$55
10 баллов
2 года назад
Скрипт связи сайта с тг-каналом
Написание скриптов
Чётко договорились, специалист быстро и качественно выполнил работу. ??
Заказчик четко расписал задачи и дал инструкцию к выполнению, рекомендую!
Ответный отзыв
Мобильные приложения
нет отзывов
$12/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга