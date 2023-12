Скрипт связи сайта с тг-каналом

Добрый день!

Для разовой задачи нам нужен специалист, который напишет скрипт для определения наличия работы на сайте.

Суть следующая:

Нельзя использовать расширения. На сайте нужно обновлять страницу раз в 5 минут. Если работы нет - надпись на сайте “No tasks are currently available. Please try again later.”

Если работа есть - появляется надпись “Acquire if available”

Имеется 12 аккаунтов, на каждом должна проходить эта проверка.

Когда появляется работа - скрипт должен отправить уведомление в канал в телеграмме. В уведомления должна быть информация на каком аккаунте появилась работа. Так же для выполнения нужно будет пользоваться браузером AdsPower.

Расчётное время на выполнение задачи: 1-2 дня

Пишите, если вы готовы взять проект или хотите узнать подробности.

Будем рады сотрудничеству!