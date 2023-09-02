Скрипт связи сайта с тг-каналом

Веб-программированиеЗавершен1 заявка25 просмотров
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Добрый день! 

Для разовой задачи нам нужен специалист, который напишет скрипт для определения наличия работы на сайте.

Суть следующая:

Нельзя использовать расширения. На сайте нужно обновлять страницу раз в 5 минут. Если работы нет - надпись на сайте “No tasks are currently available. Please try again later.”

Если работа есть - появляется надпись “Acquire if available”

Имеется 12 аккаунтов, на каждом должна проходить эта проверка. 

Когда появляется работа - скрипт должен отправить уведомление в канал в телеграмме. В уведомления должна быть информация на каком аккаунте появилась работа. Так же для выполнения нужно будет пользоваться браузером AdsPower.  

Расчётное время на выполнение задачи: 1-2 дня 

Пишите, если вы готовы взять проект или хотите узнать подробности. 

Будем рады сотрудничеству!

4 месяца назад
vasodie
21 годРоссия
6 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
FCake
25 летРоссия
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
$55
2 дня
RUBUSDT
Чётко договорились, специалист быстро и качественно выполнил работу. ??
Заказчик четко расписал задачи и дал инструкцию к выполнению, рекомендую!