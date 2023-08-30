Доработка сайта на MODX

На сайте на ModX https://structuriqa.com нужно разместить галерею из последних постов с привязанного телеграмм канала. Галерея в виде плиток четыре плитки в два ряда – нужно нужно чтобы подтягивались именно фотографии из последних постов телеграмм канала. Чтобы при выходе нового поста, на сайте тоже происходило обновление со смещением И всегда были плитки именно из последних восьми постов.

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