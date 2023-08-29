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Сверстать шаблон по примеру сайта и насадить на опенкарт 3



Задача: сверстать по примеру сайта (пришлю сайт) и насадить вертску на голый опенкарт 3



натянуть – это чтобы верстка отображалась на сайте и модули что есть на сайте работали (фильтр, можно было заказать товар, была сортировка товаров, поиск по сайту, купить в 1 клик , выбор города сделать просто как выпадающий список не кликабельный, популярные запросы)