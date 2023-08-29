Опенкарт 3

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок49 просмотров
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Сверстать шаблон по примеру сайта и насадить на опенкарт 3

Задача: сверстать по примеру сайта (пришлю сайт) и насадить вертску на голый опенкарт 3

натянуть – это чтобы верстка отображалась на сайте и модули что есть на сайте работали (фильтр,  можно было заказать товар, была сортировка товаров, поиск по сайту, купить в 1 клик , выбор города сделать просто как выпадающий список не кликабельный, популярные запросы)

4 месяца назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
19 дней назад
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