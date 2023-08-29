Вылечить сайт от вируса

Требуется: 1. Сделать админку 2. Выдавать данные из поиска и информацию через парсинг и/или API 3. Реализовать ответ с помощью API ChatGpt 4. Реализовать оплату доступа через крипту
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Сайт на WordPress. Адрес админки сайта стала выбивать ошибку. Браузер ругается на то что на сайте есть вирус. Обратился в поддержку, там сказали что сайт взломан. Необходимо вылечить сайт, обновить движок, в общем сделать все рекомендации что бы это не повторялось.
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