Вылечить сайт от вируса

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок47 просмотров
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Сайт на WordPress. Адрес админки сайта стала выбивать ошибку. Браузер ругается на то что на сайте есть вирус. Обратился в поддержку, там сказали что сайт взломан. Необходимо вылечить сайт, обновить движок, в общем сделать все рекомендации что бы это не повторялось.

4 месяца назад
MihSenin
Михаил 
33 годаКазахстан
2 года в сервисе
Был
месяц назад