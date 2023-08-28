Нужен программист на бек

Есть сайт https://7i.se/s для которого нужно написать парсер. Во вкладку Реквизиты Т С вставляется номер, для примера https://7i.se/g, после нажатия Поиск сайт выдает пдф файл, и задача сделать парсер который из списка номеров загрузит соответствующие ...
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Нужен программист на бекенд (Go). Есть много задач в беклоге.
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