Нужен программист на бек

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка16 просмотров
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Привет всем.

Нужен программист на бекенд (Go). Есть много задач в беклоге.

Просьба указывать свои последние работы и ставку.

Хорошего дня

4 месяца назад
johnalexeev
Евгений 
30 летУкраина
год в сервисе
Был
месяц назад