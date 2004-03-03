Парсер, который не через запрос парсит. А парсит в браузере, имитирует нажатие мыши, нажимает на элементы. Нужно искать на странице 2 определенных столбца и записывать в базу данных. Самое важное, что на страницу зайти не получится вход осуществляется с помощью специальной ЭЦП. P.S (Скорее всего не через Request и т.п. потому что сайт не пускает без подписи, программа в приоритете на Python). Цена и сроки договорные