Парсер

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки18 просмотров
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Парсер, который не через запрос парсит. А парсит в браузере, имитирует нажатие мыши, нажимает на элементы. Нужно искать на странице 2 определенных столбца и записывать в базу данных. Самое важное, что на страницу зайти не получится вход осуществляется с помощью специальной ЭЦП. P.S (Скорее всего не через Request и т.п. потому что сайт не пускает без подписи, программа в приоритете на Python). Цена и сроки договорные

4 месяца назад
guest_1693259031198
Казахстан
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад