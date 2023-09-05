Сверстать и натянуть на Битрикс страницу

Необходимо:

Сверстать и установить на CMS (1С-Битрикс) раздел Онлайн-витрина.

Макет: https://www.figma.com/file/dkHEd6bkKyebOfuChAToCO/Untitled?type=design&node-id=408-2&mode=design&t=1CZn3vemTTSfOfmk-0 (Frame4)

Натяжка необходимо на блоки:

1. Создайте изделие по душе – нужна возможность добавить нужные категории (можно не привязываться к имеющимся инфоблокам, либо создать новый, либо реализовать иначе, но нужна возможность: загрузить картинки в слайдер, написать название категории, разместить ссылку для кнопки «Показать больше материалов)

2. Блок «Изготовим жалюзи в любое помещение и интерьер» - в идеале создать новые инфоблоки, заголовок берем из названия записи, картинки загружаем в галерею, нужна возможность прописать «свое» название кнопки и ссылку.

3. Популярные вопросы и ответы

4. Эксклюзивные решения – нужна возможность загрузить изображение, подписать его и разместить ссылку. При клике на «Узнать подробнее» выводим форму обратной связи (берем из уже сверстанных готовы форм).

5. Блок «Экономим ваше время и нервы» нужно видоизменить, взять дизайн и содержание с главной страницы https://zhaluzi-surgut.ru/ (блок «Наши специалисты»). Из макета здесь берем заголовок, остальное переносим как готовый блок.

Рассматриваю постоянное сотрудничество по данному проекту, есть еще задачи на верстку и натяжку на Битрикс