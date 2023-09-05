Сверстать и натянуть на Битрикс страницу

$80
Веб-программированиеЗавершен4 заявки58 просмотров
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Необходимо:

Сверстать и установить на CMS (1С-Битрикс) раздел Онлайн-витрина.

Макет: https://www.figma.com/file/dkHEd6bkKyebOfuChAToCO/Untitled?type=design&node-id=408-2&mode=design&t=1CZn3vemTTSfOfmk-0 (Frame4)

 

Натяжка необходимо на блоки:

1.     Создайте изделие по душе – нужна возможность добавить нужные категории (можно не привязываться к имеющимся инфоблокам, либо создать новый, либо реализовать иначе, но нужна возможность: загрузить картинки в слайдер, написать название категории, разместить ссылку для кнопки «Показать больше материалов)

2.     Блок «Изготовим жалюзи в любое помещение и интерьер» - в идеале создать новые инфоблоки, заголовок берем из названия записи, картинки загружаем в галерею, нужна возможность прописать «свое» название кнопки и ссылку.

3.     Популярные вопросы и ответы

4.     Эксклюзивные решения – нужна возможность загрузить изображение, подписать его и разместить ссылку. При клике на «Узнать подробнее» выводим форму обратной связи (берем из уже сверстанных готовы форм).

5.     Блок «Экономим ваше время и нервы» нужно видоизменить, взять дизайн и содержание с главной страницы https://zhaluzi-surgut.ru/ (блок «Наши специалисты»). Из макета здесь берем заголовок, остальное переносим как готовый блок.

Рассматриваю постоянное сотрудничество по данному проекту, есть еще задачи на верстку и натяжку на Битрикс

4 месяца назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ZeRaiGR
Кирилл 
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
$80
7 дней
RUB
Благодарю Кирилла за качественную и своевременно выполненную работу. Работа была принята почти без правок, а те, что были - были настолько мелкими, что закрыли очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству и буду рад поработать вновь.
С Кириллом приятно работать! Профессионал своего дела, задачу ставит чётко и понятно, отвечает на возникающие вопросы оперативно, с оплатой всё ровно и без задержек. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!