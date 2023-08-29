Bot для Telegram

Веб-программированиеЗавершен8 заявок40 просмотров
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Сделать телеграм бота, пример скину в лс.

4 месяца назад
lxvve
20 летРоссия
9 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
san1rope
16 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 часа назад
4 месяца назад
$35
2 дня
UAHUSDT
Большое спасибо Валентину! Заказ был выполнен в кратчайшие сроки. Постоянно поддерживал связь, если возникали вопросы по поводу самой установки, то помогал их решить. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству! Спасибо!!!
Отличная постановка задачи! Позитивный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!