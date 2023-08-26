Нужно сделать поправки ,и добавить описания ,сайт сделан на ТИЛЬДА
Разработка Telegram Web App, парсинг карточек товара, Api, БД
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) CRM на Wordpress или другом конструкторе, фреймворке по готовому макетному дизайну в Figma
2) Web App Telegram, так же по макетному дизайну в Figma
3) Парсинг карточек товара с платформы Poizon в каталог Web App приложения (https://dw4.co/t/A/1NsGHmNd)
4)Api Telegram для связи CRM и приложения
5) БД (My Sql или др.)
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