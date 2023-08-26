Разработка Telegram Web App, парсинг карточек товара, Api, БД

$2500
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок128 просмотров
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1) CRM на Wordpress или другом конструкторе, фреймворке по готовому макетному дизайну в Figma

2) Web App Telegram, так же по макетному дизайну в Figma

3) Парсинг карточек товара с платформы Poizon в каталог Web App приложения (https://dw4.co/t/A/1NsGHmNd)

4)Api Telegram для связи CRM и приложения

5) БД (My Sql или др.)

4 месяца назад
guest_1693047443520
Россия
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад