Разработка Telegram Web App, парсинг карточек товара, Api, БД

1) CRM на Wordpress или другом конструкторе, фреймворке по готовому макетному дизайну в Figma



2) Web App Telegram, так же по макетному дизайну в Figma



3) Парсинг карточек товара с платформы Poizon в каталог Web App приложения (https://dw4.co/t/A/1NsGHmNd)



4)Api Telegram для связи CRM и приложения



5) БД (My Sql или др.)