1) CRM на Wordpress или другом конструкторе, фреймворке по готовому макетному дизайну в Figma 2) Web App Telegram, так же по макетному дизайну в Figma 3) Парсинг карточек товара с платформы Poizon в ...
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Нужна вёрстка под NUXT
прошу вас оценить верстку разделов по отдельности (стоимость и срок):
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Вот макет для ознакомления в фигме
https://www.figma.com/file/ATX4uBb9jru1dta1BAKfYE/%F0%9F%A5%A9%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-(Copy)?type=design&node-id=1009%3A8917&mode=design&t=qpjUXpQaVhDjUagL-1
Анимации можно посмотреть в видео
https://disk.yandex.ru/i/uyh8qgOPOFerRQ
Проверочное слово ОЗНАКОМИЛСЯ
без него и вашего опыта работы с nuxt рассматривать вас не стану
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