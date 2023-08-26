Нужна вёрстка под NUXT

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка52 просмотра
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Нужна вёрстка под NUXT

прошу вас оценить верстку разделов по отдельности (стоимость и срок):

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Вот макет для ознакомления в фигме

https://www.figma.com/file/ATX4uBb9jru1dta1BAKfYE/%F0%9F%A5%A9%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-(Copy)?type=design&node-id=1009%3A8917&mode=design&t=qpjUXpQaVhDjUagL-1

Анимации можно посмотреть в видео

https://disk.yandex.ru/i/uyh8qgOPOFerRQ

Проверочное слово ОЗНАКОМИЛСЯ

без него и вашего опыта работы с nuxt рассматривать вас не стану

4 месяца назад
alexxx_lev
Александр 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад