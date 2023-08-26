Не большое исправление в opencart 3

$5
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка59 просмотров
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Добрый день. Требуется помочь исправить конвертацию в движке в модуле, а если точнее
- Приобрел модуль конвертация валюты, работает корректно, но при создание фида или экспорта товаров в маркетплейсы, выгружает сумму в той валюте которая указана первоначально

(без конвертации). Генерирую фиды через модуль UNIXml Pro.
Требуется что бы товар выгружал правильную сумму.

OpenCart
4 месяца назад
guest_15982847550114
Украина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад