Не большое исправление в opencart 3

Добрый день. Требуется помочь исправить конвертацию в движке в модуле, а если точнее

- Приобрел модуль конвертация валюты, работает корректно, но при создание фида или экспорта товаров в маркетплейсы, выгружает сумму в той валюте которая указана первоначально

(без конвертации). Генерирую фиды через модуль UNIXml Pro.

Требуется что бы товар выгружал правильную сумму.