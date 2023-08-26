Телеграмм бот на python

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок22 просмотра
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Нужен бот, который продает доступ в частные каналы, должен быть написан на aiogram, оплата через юмани. подробное тз лично.

Python
4 месяца назад
guest_16822695466922
Россия
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад