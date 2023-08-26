Разработка сайта знакомств

Нужен бот, который продает доступ в частные каналы, должен быть написан на aiogram, оплата через юмани. подробное тз лично.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ
Регистрация/Вход
Таргет по городам
По возрасту
Чат
Первые сообщение бесплатные, потом подписка
Лайки
Личный кабинет
Админ панель
Создание анкет
Выдача подписки
Язык сайта - немецкий (можно в переводчике)
Данные при регистрации: Имя, город, возраст, кого ищет
При регистрации нужно подтвердить почту/номер телефона на выбор. После пользователь попадает на главную страницу с анкетами. (Должен быть похож на тиндер)
Анкеты появляются по одной, в них должно быть фото, имя, внизу краткая информация о себе
Пользователь может загрузить фото в личном кабинете, кого ищет, интересы, возраст.
Пользователь может поставить лайк
Пользователь должен видеть кто ему поставил лайк и ответить взаимно. После этого они могут общаться, первые 5 сообщений бесплатно, потом предлагается оформить подписку
Адмпанель
Возможность создания анкет пользователей
Вне зависимости с какого города зпрег пользователь, он может посмотреть все анкеты. Пользователь может сделать таргет только по возрасту
Переписка от лица девушки с разных пк
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Сделать телеграм бота, пример скину в лс.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $10
Есть 1 доп страница, нужно доработать маленький функционал в ней, оформление заказа и вывод его в админке. Бюджет окончательный. Разбирающемуся делов на 30 минутЗакрыт3 месяца назад
Нужна вёрстка под NUXT прошу вас оценить верстку разделов по отдельности (стоимость и срок): 1.О компании - Производство - Вакансии - Руководство - Бренды - Документы 2.Каталог ...Закрыт3 месяца назад
- $2500
1) CRM на Wordpress или другом конструкторе, фреймворке по готовому макетному дизайну в Figma 2) Web App Telegram, так же по макетному дизайну в Figma 3) Парсинг карточек товара с платформы Poizon в ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $50
Нужно сделать поправки ,и добавить описания ,сайт сделан на ТИЛЬДАВеб-программирование4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Привет. Нужно создать плагин оплаты на базе уже готовых для текущего проекта для CMS: UMI.CMS Wix Задание во вложении:Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $500
Необходимо написать мини сайт, для получения и загрузки музыки с ВК Наподобие kissvkЗакрыт4 месяца назад
Написать скрипт или типо того который будет находить и копировать только цифры как на скриншоте. О цене договоримся.Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 месяца назад
нужен бот, который будет постить в группе (доска объявлений ) заранее заготовленные админом группы объявления. цикл из 6 текстовых сообщений с картинками,которые будут отправляться по очереди ,через каждые три чужих сообщения (сообщения пользователей ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 месяца назад