Разработка сайта знакомств

$300
Веб-программированиеЗакрыт15 заявок54 просмотра
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ТЗ
Регистрация/Вход
Таргет по городам
По возрасту
Чат
Первые сообщение бесплатные, потом подписка
Лайки
Личный кабинет
Админ панель
Создание анкет
Выдача подписки
Язык сайта - немецкий (можно в переводчике)
Данные при регистрации: Имя, город, возраст, кого ищет
При регистрации нужно подтвердить почту/номер телефона на выбор. После пользователь попадает на главную страницу с анкетами. (Должен быть похож на тиндер)
Анкеты появляются по одной, в них должно быть фото, имя, внизу краткая информация о себе
Пользователь может загрузить фото в личном кабинете, кого ищет, интересы, возраст.
Пользователь может поставить лайк
Пользователь должен видеть кто ему поставил лайк и ответить взаимно. После этого они могут общаться, первые 5 сообщений бесплатно, потом предлагается оформить подписку
Адмпанель
Возможность создания анкет пользователей
Вне зависимости с какого города зпрег пользователь, он может посмотреть все анкеты. Пользователь может сделать таргет только по возрасту
Переписка от лица девушки с разных пк

4 месяца назад
guest_16010535335059
Украина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад