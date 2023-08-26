Разработка сайта знакомств

ТЗ

Регистрация/Вход

Таргет по городам

По возрасту

Чат

Первые сообщение бесплатные, потом подписка

Лайки

Личный кабинет

Админ панель

Создание анкет

Выдача подписки

Язык сайта - немецкий (можно в переводчике)

Данные при регистрации: Имя, город, возраст, кого ищет

При регистрации нужно подтвердить почту/номер телефона на выбор. После пользователь попадает на главную страницу с анкетами. (Должен быть похож на тиндер)

Анкеты появляются по одной, в них должно быть фото, имя, внизу краткая информация о себе

Пользователь может загрузить фото в личном кабинете, кого ищет, интересы, возраст.

Пользователь может поставить лайк

Пользователь должен видеть кто ему поставил лайк и ответить взаимно. После этого они могут общаться, первые 5 сообщений бесплатно, потом предлагается оформить подписку

Адмпанель

Возможность создания анкет пользователей

Вне зависимости с какого города зпрег пользователь, он может посмотреть все анкеты. Пользователь может сделать таргет только по возрасту

Переписка от лица девушки с разных пк