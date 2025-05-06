Full stack Python Developer

Добрый день, веб разработка, автоматизация и базы данных.

Нужен одностаничник с приемом заказов? Пишите. Qa и сервисы? Пишите. Соц сеть? Пишите. Api? Пишите. Интеграция с сервисами? Пишите. Не знаете как описать проект? Пишите.

Саты, боты, автоматизация, базы данных и многое другое.



http://proxthat.space - мой сайт с портфолио



telegram: https://t.me/nickintroll

whatsapp: https://wa.me/+79892982506