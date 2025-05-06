Full stack Python Developer
Добрый день, веб разработка, автоматизация и базы данных.
Нужен одностаничник с приемом заказов? Пишите. Qa и сервисы? Пишите. Соц сеть? Пишите. Api? Пишите. Интеграция с сервисами? Пишите. Не знаете как описать проект? Пишите.
Саты, боты, автоматизация, базы данных и многое другое.
http://proxthat.space - мой сайт с портфолио
telegram: https://t.me/nickintroll
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Meizluxury5 просмотров
- Мой сайт(с остальным портфолио)1 просмотр
- Лендингнет просмотров
- Сайт для крипто проектанет просмотров
- Пример дизайна46 просмотров